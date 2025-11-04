Россиян начнут призывать на военную службу в течение года

Путин подписал закон о призыве на службу в течение всего календарного года

Президент Владимир Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Документ разместили на сайте публикования правовых актов.

Начиная со 2026 года не пребывающих в запасе россиян начнут призывать с 1 января по 31 декабря. Отправлять их к месту прохождения службы будут два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также законом закрепили категорию граждан, для которых предусмотрены другие сроки отправки.

Длительность явки по повестке из военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты размещения в реестре повесток.

Обязанности по организации профессионального психологического отбора и медицинского освидетельствования не пребывающих в запасе граждан возложили на призывную комиссию.

Ранее Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики.