Путин отметил соотношение цены и качества продукции российского ОПК

Соотношение цены и качества всегда было большим конкурентным преимуществом отечественной продукции в сфере ОПК. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

«Себестоимость нашей продукции и ее качество дают результат, нужный стране для обеспечения ее безопасности», — подчеркнул глава государства.

При этом он призвал следить за тем, чтобы оборонные предприятия исполняли законодательство о промышленной безопасности и правильно тратили средства, выделяемые на гособоронзаказ. Число правонарушений в этой сфере за минувший год выросло на 6,1%, добавил российский лидер.

Ранее бывшего директора «Калашникова» по логистике и закупкам арестовали по подозрению в хищениях при выполнении гособоронзаказа.