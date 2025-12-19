Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

За последние годы российская армия смогла стать самой боеспособной в мире. Об этом во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что поднял на коллегии Министерства обороны вопрос о развитии ВС России. По его словам, с учетом новых видов вооружения, в том числе стратегического характера, отечественная армия стала самой боеспособной в мире.

Ранее Путин рассказал о готовности российских военных продолжать спецоперацию. Он обратил внимание, что в стране есть много настоящих мужчин, которые хотят защитить свою Родину до победного.

Президент напомнил о рассказах участников СВО о том, как ВСУ не щадили даже бабушек. После убийств невинных людей украинскими боевиками военнослужащие ВС России прямо заявляли о желании добить противника, отметил глава государства.