Начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов награжден орденом Мужества. Указ об этом подписал президент Владимир Путин .

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», — указали в документе за подписью главы государства.

Начальнику Генерального штаба ВС России 8 сентября исполнилось 70 лет. Герасимов по совместительству является командующим Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения спецоперации.

Ранее глава Генштаба подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года. Он заявил, что задачи по созданию буферной зоны в Сумской и Харьковской областях Украины выполняются успешно. Под контроль российской армии перешли 13 населенных пунктов.