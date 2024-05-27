Фейк: призванных до мая 2023 года бойцов СВО демобилизуют в России

Данные о демобилизации призванных до мая-2023 бойцов СВО не подтвердились

Фото: РИА «Новости»

В Сети распространились данные о том, что Минобороны России якобы выпустило приказ об увольнении с военной службы тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

В интернете опубликовали фотокопию приказа, который якобы подписал министр обороны Андрей Белоусов. Согласно документу, демобилизации подлежат те, кого призвали с сентября 2022 года по май 2023 года.

Правда

Это фальшивый приказ. Все официальные документы Минобороны публикуются и на его сайте, и на портале правовой информации. Документа, о котором пишут в Сети, там нет. Если приглядеться, в оформлении растиражированного документа даже есть ошибки.

Кроме того, частичную мобилизацию объявил президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин — соответственно, демобилизовать военнослужащих можно тоже только по его приказу.

Скорее всего, распространив этот фейк, украинский ЦИПсО попытался раскачать ситуацию в России, сыграв на чувствах семей бойцов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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