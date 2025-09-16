Применение дронов и роботов стало особенностью учений «Запад-2025»

Одной из особенностей учений «Запад-2025» стало активное использование беспилотников и наземных роботов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

К совместным стратегическим учениям «Запад-2025» привлекли более 50 тысяч российских военнослужащих, свыше 3,5 тысячи единиц техники, включая 100 летательных аппаратов, 80 кораблей и судов.

Основной этап учений «Запад-2025» проходил на полигоне Мулино в Нижегородской области. За военными маневрами проследил президент России Владимир Путин.

Как стало известно, двое военных наблюдателей из США неожиданно для всех прибыли в Белоруссию на учения «Запад-2025». Среди гостей был военный атташе при посольстве США в Белоруссии подполковник Брайан Шоуп, а за учениями следили представители еще двух стран НАТО — Турции и Венгрии.