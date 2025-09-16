США удивили всех. Как американские военные наблюдатели оказались в Белоруссии

NYT: военные наблюдатели из США удивили всех, появившись на учениях «Запад-2025»

Двое военных наблюдателей из США неожиданно для всех прибыли в Белоруссию на учения «Запад-2025». Об этом сообщила газета The New York Times .

По версии издания, белорусская сторона, желающая нормализовать отношения с США, представила это как приятный сюрприз, охотно приняла наблюдателей и разрешила им смотреть на все, что они захотят.

Информацию об этом не скрывало и белорусское Министерство обороны. По его информации, среди гостей был военный атташе при посольстве США в Белоруссии подполковник Брайан Шоуп, а за учениями следили представители еще двух стран НАТО — Турции и Венгрии.

«Кто бы мог подумать, с чего начнется утро очередного дня учения „Запад-2025“», — указали в посте, опубликованном 15 сентября.

Министр Виктор Хренин подчеркнул, что россиянам и белорусам нечего скрывать, поэтому на учениях обеспечили максимально возможную открытость.

Ранее газета The Times назвала участие в учениях индийских военнослужащих «переходом красной черты» в глазах Запада.