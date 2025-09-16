Путин посетил учения «Запад-2025» на полигоне Мулино

Основной этап учений «Запад-2025» проходит на полигоне Мулино в Нижегородской области. За военными маневрами проследил президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Учения «Запад-2025» проводят с 12 по 16 сентября на 41-м полигонах в России и Белоруссии. Они проходят с участием 100 тысяч военнослужащих.

Путин отметил, что главной целью учений стала отработка защиты Союзного государства от любой агрессии. Глава государства появился на маневрах в военной форме.

Учения в Мулино посетили более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и наблюдателей из 55 государств. Во время основного этапа участники применили беспилотники, наземные роботизированные комплексы и средства РЭБ. Также военные отработали штурм на мототехнике, багги и квадроциклах.

Ранее газета The Times назвала участие Индии в учениях «Запад-2025» переходом красной черты. Западу не понравилось, что страна направила на мероприятие 65 военнослужащих.