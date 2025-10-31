«Придется поверить»: когда Путин впервые сказал о «Посейдоне» и «Буревестнике»

Шойгу: Путин анонсировал ракеты «Посейдон» и «Буревестник» еще в 2018 году

Президент Владимир Путин говорил о ракетных комплексах «Посейдон» и «Буревестник» еще в 2018 году, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, поэтому их испытания не должны были стать неожиданностью. Об этом напомнил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на пресс-конференции в рамках международного фестиваля «Народы России и СНГ», его слова привело РИА «Новости» .

«Другое дело, что, может быть, кто-то не поверил тогда. Теперь придется поверить», — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин рассказал об особенности ракеты «Буревестник». По его словам, ее атомный реактор можно запустить в считанные минуты, при этом по мощности он не уступает реактору атомной подводной лодки при намного меньших габаритах.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев добавил, что «Посейдон» еще мощнее, чем самая перспективная межконтинентальная ракета «Сармат», поэтому ее можно в полном смысле рассматривать как оружие Судного дня.