Оружие Судного дня. Медведев сравнил «Посейдон» и «Буревестник»

Торпеда «Посейдон» представляет из себя оружие Судного дня. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем канале на платформе Max .

«В отличие от „Буревестника“, „Посейдон“ может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня», — написал он.

Мощность «Посейдона» опережает показатели самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат».

Ранее президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя раскрыл преимущество «Буревестника». По его словам, реактор запускает в течение минут и секунд. Глава государства также рассказал подробности о новой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», которая скоро встанет на боевое дежурство.