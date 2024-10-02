Около 350 призывников из Подольска отправятся в армию в осенний призыв

В Подольске началась осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. В ее рамках из округа в армию планируют отправить 350 молодых людей.

Первые призывники в возрасте от 18 до 30 лет уже пришли в военный комиссариат на Большой Серпуховской улице, где они прошли медицинский осмотр у врачей военно-врачебной комиссии и узнали результаты заседания призывной комиссии.

На срочную службу не подлежат призыву мужчины с непогашенной судимостью, находящиеся под арестом или под следствием. Военно-врачебная комиссия определяет категорию годности к военной службе.

Важно отметить, что срочников не будут направлять в зону специальной военной операции, а также на приграничные и новые территории.

За неявку в военкомат без уважительной причины предусмотрены штрафы от 10 до 30 тысяч рублей. За уклонение от медицинского освидетельствования штраф составит от 15 до 25 тысяч рублей. Выезд с места жительства во время призыва также повлечет за собой штраф от 10 до 20 тысяч рублей и другие ограничения.

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