Правительство одобрило привлечение резервистов к операциям за рубежом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому резервистом будут привлекать для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС России за пределами страны. Об этом сообщил ТАСС .

Изменения могут внести в федеральный закон «Об обороне». Если поправки примут, резервистов смогут использовать для выполнения отдельных задач в области обороны, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при задействовании армии за пределами России путем их призыва на специальные военные сборы.

Ранее группировка войск «Центр» зашла в восточные районы Димитрова. В Минобороны подтвердили, что военные продвигаются вглубь города. Также ВС России установили контроль над населенным пунктом Московское в Донецкой Народной Республике.