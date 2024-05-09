Показали мощь. Лукашенко оценил организацию парада Победы в Москве | 360°

Армия 09 мая 2024, 19:53 Показали мощь. Лукашенко оценил организацию парада Победы в Москве Лукашенко: Россия показала свою мощь на параде Победы в Москве РИА «Новости»

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На параде Победы Россия показала всю свою мощь, по духу и содержанию никто не умеет организовывать такие мероприятия, как эта страна. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

«Искренне скажу: так, как Россия — по духу, по содержанию, — никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Все было умно, тонко, продуманно, в точку», — сказал он.

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Лукашенко призвал человечество сплотиться против всеобщего зла, чтобы не допустить третьей мировой войны, которая приведет к ядерному апокалипсису.

На параде Победы президент Белоруссии находился в числе приглашенных Владимиром Путиным почетных гостей. Он прилетел в Москву 8 мая.

Лукашенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с президентом России Владимиром Путиным и коллегами из Казахстана, Республики Гвинея-Бисау, Лаоса, Кубы, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана.