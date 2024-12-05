Министерство обороны опубликовало кадры пуска ракеты-носителя «Союз — 2.1б» с космодрома «Плесецк». Видео появилось в Telegram-канале ведомства.
Минобороны отчиталось, что Воздушно-космические силы совершили успешный пуск ракеты-носителя «Союз – 2.1б» в среду, 4 декабря. Ракета несла на себе космический аппарат в интересах военного ведомства.
В конце ноября ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту радиолокационный спутник «Кондор-ФКА». Это второй аппарат в серии, первый запустили еще в мае 2023 года.
Каждый спутник весит почти 1050 килограммов и рассчитан на пять лет непрерывной работы в космосе. Система позволит получать высокодетализированные снимки, недоступные для оптических аппаратов.
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Появились кадры пуска ракеты-носителя «Союз — 2.1б» с космодрома «Плесецк»
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