Созданный в Химках разгонный блок вывел на орбиту 55 космических аппаратов

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», созданным в научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках, успешно оторвалась от стартового стола космодрома Байконур. На борту разместили два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М» и 53 малых космических аппаратов в качестве полезной нагрузки.

Аппараты отделились от блока «Фрегат» за 4 часа 30 минут. Все агрегаты «Ионосфера-М» успешно доставлены на заданную орбиту. Они будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли в результате природных и антропогенных воздействий, фиксировать электромагнитные поля, состав атмосферы, распределение озона в верхних слоях и радиационную обстановку.

Спутники «Ионосфера-М» № 1 и № 2 войдут в состав мониторинга «космической погоды» вокруг земли «Ионозонд», созданной в Роскосмосе, а № 3 и № 4 выведут на орбиту в следующем году, чтобы получать данные о земной ионосфере. Это позволит вести мониторинг околоземного космического пространства.

Этот запуск стал для разгонного аппарата «Фрегат» 121-м. Ранее с его помощью вывели на орбиту систему «Артика-М» для обзора северной территории России, а также «Метеор-М», автоматическую станцию «Луна-25», спутник-ретранслятор «Луч-5Х» и гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л».

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