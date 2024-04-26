Поддержку участников СВО настроят под жизненные реалии | 360°

Важное 26 апреля 2024, 15:09 Поддержку участников СВО настроят под жизненные реалии Путин: поддержку участников СВО нужно донастроить с учетом разных ситуаций РИА «Новости»

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Объединяющим всех законодателей вопросом является поддержка участников спецоперации, ее нужно донастраивать с учетом жизненных ситуаций. На это указал президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации в преддверии дня парламентаризма.

Глава государства также подчеркнул, что рассчитывает на выдвижение политическими партиями отличившихся участников СВО кандидатами на выборах всех уровней.

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«Это та среда, те люди, из которых мы должны черпать кадры, из которых мы должны выбирать на будущую работу», — пояснил он.

Путин добавил, что нужно выбирать людей, которые служат России, не жалея здоровья и жизни.

Ранее глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что необходимо принять поправки в законодательство, наделив правом получить российское гражданство добровольцев из других стран.