«Запас систем у нас есть». Россия продолжит испытания ракеты «Орешник»

Россия продолжит испытания новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе в боевых условиях. На это указал президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.

«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях. <…> Тем более что запас таких систем у нас есть», — подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что «Орешник» — это не результат модернизации советских систем, а новая разработка и, прежде всего, результат работы специалистов, проделанной в условиях современной России.

«Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение», — обратил внимание президент.

Он добавил, что все это демонстрирует огромный потенциал отечественной школы ракетостроения и ее способность решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.