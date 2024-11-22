«Запас систем у нас есть». Россия продолжит испытания ракеты «Орешник»
Путин: испытания «Орешника» продолжат, запас этих систем есть
Россия продолжит испытания новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе в боевых условиях. На это указал президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.
«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях. <…> Тем более что запас таких систем у нас есть», — подчеркнул глава государства.
Путин подчеркнул, что «Орешник» — это не результат модернизации советских систем, а новая разработка и, прежде всего, результат работы специалистов, проделанной в условиях современной России.
«Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение», — обратил внимание президент.
Он добавил, что все это демонстрирует огромный потенциал отечественной школы ракетостроения и ее способность решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.