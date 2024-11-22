Путин назвал «Орешник» еще одним гарантом суверенитета России

Разработанная в России система «Орешник» станет еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. На это указал президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.

«Система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России», — сказал глава государства.

Путин добавил, что аналогичного «Орешнику» оружия нет ни у одной страны мира, что тоже имеет немаловажное значение.

«Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня», — заметил он.

Ракетную систему президент охарактеризовал не просто как эффективное гиперзвуковое оружие. Результаты ее использования сопоставимы по мощи с оружием стратегического назначения.

«Хотя по факту система „Орешник“ стратегическим оружием не является. <...> Это не межконтинентальная баллистическая ракета, не средство массового поражения, в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие», — пояснил глава государства.

Путин в очередной раз напомнил, что средств противодействия новой ракете нет, как и способов ее перехвата. Президент также анонсировал запуск серийного производства «Орешника».