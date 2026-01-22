Первые партии многопульных снарядов «Многоточие» произвели в России

Первые многопульные патроны «Многоточие» калибров 5,45 и 7,62 миллиметра выпустили в России. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Такие боеприпасы обеспечивают более кучную стрельбу и повышают точность при стрельбе по малоразмерным целям, например беспилотникам. При этом используются штатные гильзы и порох, что упрощает производство.

Патроны прошли испытания в зоне специальной военной операции и получили хорошие отзывы.

Ранее в российскую армию начали поставлять антидроновые патроны IGLA 100 с дробью на основе сверхтвердого сплава вольфрама, никеля и железа. Они способны пробить даже укрепленные элементы конструкции беспилотников.