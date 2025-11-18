Первые два экспортных Су-57Э передали иностранному заказчику

Иностранный заказчик получил первые два истребителя-невидимки пятого поколения Су-57 в экспортной модификации. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в эфире Первого канала .

«Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен», — добавил он.

Ранее издание Berliner Morgenpost сообщило, что этот самолет произвел фурор на Западе. Незадолго до Международного авиасалона в Дубае истребитель представили с открытыми отсеками для вооружений, чего ранее никто никогда не делал.

В августе авиаэксперт Роман Гусаров назвал Су-57 кошмаром для Украины. По его словам, этот истребитель в прямом воздушном бою легко победит любой самолет, который есть на вооружении ВСУ.