Российский Су-57 назвали кошмаром для ВСУ

Российский истребитель пятого поколения Су-57 становится все более грозным противником для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил авиаэксперт Роман Гусаров в комментарии газете «Взгляд» .

«В прямом воздушном бою будет иметь колоссальное преимущество над любым самолетом, имеющимся в распоряжении Украины», — подчеркнул он.

По словам эксперта, Су-57 практически незаметен для украинской ПВО, а благодаря внедрению ИИ может управлять группой ударных БПЛА «Охотник».

В современных условиях все решается на дальности, и здесь, по его мнению, российский истребитель превосходит конкурентов по радарам и вооружению.

Кроме того, Су-57 способен выполнять функции и истребителя, и штурмовика, и бомбардировщика, использовать как планирующие бомбы, так и гиперзвуковое оружие. Его радиолокационная малозаметность обеспечивается формой корпуса и внутренним размещением вооружений.

Эксперт добавил, что наиболее эффективным будет применение Су-57 в глубине украинской территории — против военных эшелонов, штабов, техники.

Ранее в Польше обратили внимание, что ВС РФ стали активнее использовать Су-57 в зоне СВО.