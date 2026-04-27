Отряд российских кораблей прибыл в китайский порт Циндао

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл с визитом в китайский порт Циндао. Об этом со ссылкой на пресс-службу ТОФ сообщило РИА «Новости» .

В состав отряда вошли дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», корвет «Громкий» и морской буксир «Андрей Степанов». На причале российских моряков встретили представители Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, а также сотрудники посольства России.

В программе визита — официальные встречи, совместные конференции по обмену опытом с китайскими военнослужащими, экскурсии по городу, посещение достопримечательностей и спортивные мероприятия с моряками ВМС КНР.

Корабли вышли из Владивостока в начале марта для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До захода в Циндао отряд уже посетил индонезийскую столицу Джакарту.