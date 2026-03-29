Корабли Тихоокеанского флота России зашли в порт Джакарты

Фото: РИА «Новости»

Корабли российского Тихоокеанского флота совершили деловой заход в столицу Индонезии Джакарту. Об этом сообщило РИА «Новости».

В составе судов, зашедших в порт Танджунг Приок, — корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов».

Корабли встретили представители российского посольства в азиатской стране, а также местное морское командование. Планируется, что Россия и Индонезия проведут совместное маневрирование и тренировку по связи.

Также суда смогут посетить военнослужащие ВМС Индонезии и местные жители.

Ранее стало известно, что ракетные катера Тихоокеанского флота отработали одиночный бой в Японском море.

