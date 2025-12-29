Осенний призыв завершился в России

За время осеннего призыва в России в войска направили около 135 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны .

Впервые органам, ответственным за призыв, в этом помогал единый электронный реестр воинского учета. Он доказал свою эффективность — благодаря ему более полумиллиона человек, имеющих право на отсрочку, получили ее без личной явки в военкоматы.

Кроме того, 680 призывников отправили в научные и научно-производственные подразделения, а 240 — в спортивные роты. Отслуживших свой срок своевременно уволили и отправили по домам.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года в российские воинские части прибыли свыше 400 тысяч военнослужащих по контракту. В добровольческие подразделения зачислили более 34 тысяч человек.