Медведев сообщил о прибытии в войска более 400 тысяч контрактников за 2025 год

В российские воинские части с начала 2025 года прибыло свыше 400 тысяч военнослужащих, заключивших контракт. Такие данные привел заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам комплектования армии, сообщил ТАСС .

«В воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих», — заявил Медведев.

По его словам, установленные на текущий год целевые показатели по призыву на контрактную службу практически достигнуты. Помимо этого, как отметил Медведев, в различные добровольческие формирования было зачислено более 34 тысяч человек.

Ранее Медведев сообщал, что за весь предыдущий, 2024 год, контракт заключили около 450 тысяч граждан, а в добровольческие подразделения вступили 40 тысяч. В августе 2025 года министр обороны Андрей Белоусов констатировал выполнение плановых показателей по комплектованию, отметив, что сам план набора был увеличен. Президент Владимир Путин весной заявлял, что ежемесячно от 50 до 60 тысяч россиян направляются добровольцами в зону СВО.