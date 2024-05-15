Окружение генерала армии Суровикина опровергло его визит в Кремль | 360°

Армия 15 мая 2024, 00:21 Окружение генерала армии Суровикина опровергло его визит в Кремль Ura.ru: окружение Суровикина опровергло визит генерала армии в Кремль РИА «Новости»

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Генерал армии Сергей Суровикин не приезжал в Москву и не посещал Кремль, он выполняет задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Об этом Ura.ru рассказали источники в окружении высокопоставленного российского военного.

«В Москве он (Суровикин — прим. ред.) не был, и в работе предстоящей коллегии Минобороны РФ его участие не запланировано», — сообщили источники.

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По их данным, Суровикин продолжает выполнять поставленные перед ним задачи. Источник отметил, что слухи о генерале не имеют связи с реальностью, они основаны на домыслах и фантазиях.

Ранее издание опровергло информацию о прибытии Суровикина в Москву. Генерал находится в Африке, а ролик из самолета, выложенный в соцсети, снят полгода назад.