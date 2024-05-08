Возвращение генерала Суровикина в Россию опровергли | 360°

Армия 08 мая 2024, 22:01 Возвращение генерала Суровикина в Россию опровергли Ura.ru: окружение генерала Суровикина опровергло его возвращение в РФ РИА «Новости»

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Генерал Сергей Суровикин вылетел из Африки в Россию, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин. Но источники из окружения военного опровергли эту информацию в разговоре с Ura.ru.

Военкор опубликовал видеозапись, на которой было видно, что Суровикин находится на борту самолета с пилоткой на голове. На кадрах генерал произнес фразу: «С Богом!».

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«Он в Африке», — заявил собеседник информационного агентства.

По его словам, выложенный ролик сняли полгода назад.

В августе 2023 года Суровикина освободили от должности главкома ВКС. В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы о генерале.