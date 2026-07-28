Новейший атомный крейсер «Ульяновск» вывели из эллинга на Севмаше

Атомный подводный крейсер «Ульяновск» вывели из эллинга предприятия «Севмаш» и скоро введут в состав Северного флота. Об этом сообщили в Минобороны .

Корабль построили по проекту «Ясень-М», отметил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев на церемонии вывода.

По его словам, сейчас в составе Северного и Тихоокеанского флотов несут службу восемь подводных крейсеров проекта «Борей». Девятый и десятый корпуса находятся на разных стадиях строительства, их примут в состав ВМФ в ближайшие годы.

Моисеев также сообщил, что корабли проектов «Ясень» и «Борей» будут модернизировать в течение 30-40 лет эксплуатации — обновят вооружение и технические средства.

Накануне Моисеев в докладе президенту Владимиру Путину анонсировал пополнение российского флота новейшим надводным кораблем океанской зоны.