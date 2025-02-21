Новейшие легкие пулеметы РПЛ-20 отправили в зону спецоперации

В зоне проведения специальной операции уже появились новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45 миллиметра. Об этом ТАСС на международной выставке IDEX-2025 рассказал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

«Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», — подчеркнул он.

В августе 2024 года «Калашников» представил новый ручной пулемет калибра 5,45 миллиметра, созданный для российской армии. Сообщалось, что Росгвардия проявила интерес к этому оружию и захотела принять его на вооружение.

Ранее стало известно, что «Калашников» впервые представит новейший зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025 в Абу-Даби. Система «Крона-Э» предназначена для защиты важных государственных объектов, объектов инфраструктуры городов и особо значимых объектов от воздушных атак. Также она обеспечивает безопасность специальных грузов в местах их хранения и сооружений на стратегических коммуникациях.