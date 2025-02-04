«Калашников» представит в Абу-Даби новый ЗРК «Крона-Э»

«Калашников» впервые представит новейший зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет в феврале в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«„Крона-Э“ предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также объектов инфраструктуры городов и особой важности; специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях», — рассказали представители компании.

В концерне добавили, что главные цели этого ЗРК — беспилотники среднего класса, а его средствами поражения являются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333.

Ранее «Калашников» анонсировал презентацию новейших модификаций автомата АК-12. Они имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя. Обновленные винтовки также выставят на IDEX 2025 с 17 по 21 февраля.