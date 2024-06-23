«Не могут сбить». На Западе признали превосходство российского оружия

Меркурис: ракеты «Искандер» оказались эффективнее, чем американские ATACMS

Фото: РИА «Новости»

На Западе сравнили «Искандеры» и ATACMS, и вывод оказался не в пользу американских ракет. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, российские «Искандеры» успешно поражают цели, в то время как американские ракеты не могут преодолеть системы ПВО. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.

«„Искандеры“ значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. <…> Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить „Искандеры“», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, ракеты ATACMS — это устаревшие комплексы из 1970-х годов, которые не могут прорвать эшелонированную систему противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ракета «Искандер» поразила дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ в Полтавской области. По данным Минобороны, российские силы ликвидировали две пусковые установки, две радиолокационные станции и кабины боевого управления.

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