Названа главная особенность С-500 «Прометей»

Возможность ликвидации широкой номенклатуры целей в ближнем космосе стала отличительной особенностью новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». Об этом РИА «Новости» сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, комплекс способен нейтрализовать новейшее вооружение европейских стран НАТО и США.

«Система С-500 позволит решить вопрос с уничтожением перспективных огневых средств космического базирования противника на ближней околоземной орбите», — сказал он.

Коротченко напомнил, что США намерены в ближайшие десятилетия развернуть на околоземной орбите носитель ударных вооружений на базе многоразового космического челнока X-37В.

Днем ранее стало известно, что первый полк системы С-500 сформируют в России. Подразделение будет нацелено на решение задач стратегической противоракетной обороны.