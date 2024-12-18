Первый полк системы С-500 сформируют в России

Герасимов рассказал о формировании первого полка системы С-500 в России

Первый полк, оснащенный системой С-500, почти сформировали в России. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Герасимов заявил, что полк будет нацелен на решение задач стратегической противоракетной обороны и повышение «возможностей системы воздушно-космической обороны Российской Федерации».

Ранее о разработке широкой линейки ракетных комплексов, которые будут не менее эффективными, чем «Авангард» и «Орешник», рассказывал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«На завершающей стадии разработки [находится] широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых еще не пришло время», — добавил он.