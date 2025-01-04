MWM: ни один истребитель не сравнится с российским Су-57 по испытанности

Ни один истребитель пятого поколения не может сравниться с российским военным самолетом Су-57 по испытанности в боевых условиях высокой интенсивности. К такому выводу пришли аналитики американского журнала Military Watch Magazine .

Благодаря участию Су-57 в боевых действиях в спецоперации на Украине никто из боевых машин пятого поколения не сравнится с ним по испытанности в боях. Он показал себя в широком диапазоне, отметили авторы материала.

В издании обратили внимание, что Су-57 подавляет ПВО противника, поражает цели в воздухе и наносит высокоточные удары в условиях противодействия ВСУ.

Американский обозреватель журнала Брэндон Вайхерт заявил, что истребитель Су-57 хорошо зарекомендовал себя в ходе спецоперации. Он назвал многоцелевые Су-57 «реальной революционной системой».

ОАК передала Минобороны в рамках гособоронзаказа новые Су-57, которые в госкорпорации назвали «королем неба» и самой совершенной машиной в линейке оперативно-тактических самолетов.