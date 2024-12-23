ОАК передала Минобороны новые Су-57 и Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны новые Су-57 и Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

В корпорации напомнили о характеристиках выпускаемой авиационной техники. По данным Ростеха, с помощью бомбардировщика Су-34 военные могут как заниматься разведкой, так и атаковать объекты неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения.

Другой истребитель — Су-57— поражает воздушные, наземные и морские цели, а также может использоваться в круглосуточном режиме, в том числе в сложных метеоусловиях.

«Истребитель Су-57 — это „король неба“, самая совершенная машина в линейке оперативно-тактических самолетов», — рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что Су-57 может ликвидировать противника даже в условиях противодействия современных средств ПВО.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт высоко оценил характеристики Су-57. По его словам, самолет отлично себя показал на поле боя.