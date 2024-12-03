TNI: российский истребитель Су-57 хорошо показал свою эффективность в ходе СВО

Российский истребитель пятого поколения Су-57 хорошо продемонстрировал себя в боях в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своем материале написал обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

Он напомнил, что российские военные могут использовать самолет вне зоны действия систем противовоздушной обороны противника. По словам обозревателя, Су-57 уже применяли в реальных боевых условиях, однако их потенциал можно использовать еще более эффективно.

В статье отметили, российский истребитель продемонстрировал лучшие результаты при нанесении ударов из-за горизонта, где системы ПВО, предоставленные союзниками Украине, не представляют никакой угрозы для него. Вайхерт также назвал многоцелевые Су-57 «реальной революционной системой».

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее назвал истребитель Су-57 единственным военным самолетом пятого поколения, который показал эффективность в условиях работы американских ЗРК Patriot.