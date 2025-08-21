На Западе объяснили, почему фрегат «Адмирал Амелько» лишил сна американцев
NI: американские стратеги обеспокоены спуском фрегата ВМФ РФ «Адмирал Амелько»
Новый фрегат «Адмирал Амелько» поступит на вооружение Тихоокеанского флота и укрепит оборонные возможности России. Его боевые возможности всерьез обеспокоили американских стратегов, сообщил журнал The National Interest.
Военный эксперт Брэндон Вайхерт заявил, что сам факт спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько» проекта 22350 — усовершенствованного «Адмирала Горшкова» — показал, что Россия намерена расширить возможности флота в открытом море. Инженеры импортозаместили двигатель, поставив комбинированную дизель-газотурбинную установку отечественного производства, обеспечили корабль передовыми электронными системами и функциями малозаметности.
Отличительной особенностью «Адмирала Амелько» стало усиленное вооружение. Это 24 ячейки для крылатых ракет «Калибр», сверхзвуковых «Оникс», гиперзвуковых «Циркон», противолодочных «Ответ», а также 32 ячейки для зенитных ракет в системе ПВО.
«Вот почему новейший фрегат ВМФ России не дает американским стратегам спать по ночам. <…> Приписанный к Тихоокеанскому флоту, он усилит военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе в условиях сохраняющейся напряженности с НАТО и региональными державами», — заявил Вайхерт.
Ранее начались ходовые испытания крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» Северного флота. Ремонт судна длился более 25 лет.