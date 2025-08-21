На Западе объяснили, почему фрегат «Адмирал Амелько» лишил сна американцев

Новый фрегат «Адмирал Амелько» поступит на вооружение Тихоокеанского флота и укрепит оборонные возможности России. Его боевые возможности всерьез обеспокоили американских стратегов, сообщил журнал The National Interest .

Военный эксперт Брэндон Вайхерт заявил, что сам факт спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько» проекта 22350 — усовершенствованного «Адмирала Горшкова» — показал, что Россия намерена расширить возможности флота в открытом море. Инженеры импортозаместили двигатель, поставив комбинированную дизель-газотурбинную установку отечественного производства, обеспечили корабль передовыми электронными системами и функциями малозаметности.

Отличительной особенностью «Адмирала Амелько» стало усиленное вооружение. Это 24 ячейки для крылатых ракет «Калибр», сверхзвуковых «Оникс», гиперзвуковых «Циркон», противолодочных «Ответ», а также 32 ячейки для зенитных ракет в системе ПВО.

«Вот почему новейший фрегат ВМФ России не дает американским стратегам спать по ночам. <…> Приписанный к Тихоокеанскому флоту, он усилит военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе в условиях сохраняющейся напряженности с НАТО и региональными державами», — заявил Вайхерт.

Ранее начались ходовые испытания крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» Северного флота. Ремонт судна длился более 25 лет.