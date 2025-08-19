Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на ходовые испытания

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан», входящий в состав Северного флота, вышел на ходовые испытания после ремонта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Испытания пройдут сначала в Белом, а потом в Баренцевом море. Ремонт корабля занял 26 лет, активный — 12. При модернизации его значительно усилили, дав ему возможность нести до 80 крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин не исключил, что авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся на верфях с 2017 года, уже не будут ремонтировать, поскольку он устарел и стоит очень дорого. Вероятно, его утилизируют или продадут.