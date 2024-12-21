«Мы уверены в силе наших вооружений». Каким будет исход дуэли «Орешника» и ПРО США

Замглавы МИД Рябков: Россия уверена в силе своих вооружений, включая «Орешник»

Россия уверена в исходе гипотетической дуэли между «Орешником» и американской системой противоракетной обороны. Об этом заявил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», — подчеркнул он.

Он назвал ошибочной линию США на создание эшелонированной глобальной ПРО.

Президент Владимир Путин, выступая на прямой линии, заявил, что ни одна противоракетная система не сможет перехватить «Орешник», а сомневающимся предложил провести состязание.

Позже в комментарии журналисту Павлу Зарубину он добавил, что Россия готова к такой дуэли, даже если ее организуют прямо сейчас.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Путину помочь выбрать подходящий объект для такого эксперимента.