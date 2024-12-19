«Можно я выберу». Кадыров вызвался помочь Путину в дуэли с «Орешником»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вызвался помочь президенту России Владимиру Путину в эксперименте с новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник», заявив, что готов выбрать объект в Киеве для нанесения возможного ракетного удара. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Можно я выберу, Владимир Владимирович?» — спросил чеченский лидер.
Кадыров также заметил, что президент ответил на вопрос об эффективности «Орешника» в свойственной только ему манере. Путин взял и предложил западным партнерам Украины выбрать объект в украинской столице и попробовать перехватить удар российской ракеты.
Ранее Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что Запад разместил в Киеве серьезную систему противовоздушной обороны, причем также имеется система ПРО, а на боевом дежурстве в Польше и Румынии находятся 48 антиракет.
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