«Морской терминатор». На Западе восхитились новым российским фрегатом
TNI назвал «морским терминатором» новый фрегат «Адмирал Амелько»
Новый российский фрегат проекта 22350 «Адмирал Амелько» является настоящим морским терминатором. К такому выводу пришли эксперты зарубежного издания The National Interest.
Они отметили, что корабли этого типа являются идеальной платформой для выполнения наиболее сложных операций, таких как потопление атомных подводных лодок и авианосцев ВМС США.
«Фрегаты проекта 22350 — носители высокоточного ракетного вооружения, „Циркон“ и „Калибр“. Это универсальный солдат, морской терминатор, который может стать охотником на субмарины противника с безопасного для себя расстояния», — подчеркнул аналитик Александр Степанов.
Спущенный на воду в августе «Адмирал Амелько» стал пятым из десяти запланированных российских фрегатов проекта 22350.
