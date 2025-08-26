«Морской терминатор». На Западе восхитились новым российским фрегатом

Они отметили, что корабли этого типа являются идеальной платформой для выполнения наиболее сложных операций, таких как потопление атомных подводных лодок и авианосцев ВМС США.

«Фрегаты проекта 22350 — носители высокоточного ракетного вооружения, „Циркон“ и „Калибр“. Это универсальный солдат, морской терминатор, который может стать охотником на субмарины противника с безопасного для себя расстояния», — подчеркнул аналитик Александр Степанов.

Спущенный на воду в августе «Адмирал Амелько» стал пятым из десяти запланированных российских фрегатов проекта 22350.

