Моряки вручили Путину макет корабля ручной работы

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» преподнес президенту России Владимиру Путину уникальный подарок во время визита президента в День Военно-морского флота. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Путин посетил фрегат, который немногим ранее участвовал в отражении атак вражеских дронов на Ленинградскую область. После беседы с экипажем за чаем моряки вручили главе государства символический подарок — точную копию фрегата в масштабе.

«Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств», — рассказал один из членов команды.

Он уточнил, что при создании макета использовался обычный канцелярский нож. Модель изготовили сами моряки в свободное от службы время.

Ранее Морская коллегия России вручила Владимиру Путину медаль «За верность российскому флоту». Награду вручил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.