Моряки вручили Путину макет корабля ручной работы
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» вручил Путину макет корабля ручной работы
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» преподнес президенту России Владимиру Путину уникальный подарок во время визита президента в День Военно-морского флота. Об этом сообщило РИА «Новости».
Путин посетил фрегат, который немногим ранее участвовал в отражении атак вражеских дронов на Ленинградскую область. После беседы с экипажем за чаем моряки вручили главе государства символический подарок — точную копию фрегата в масштабе.
«Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств», — рассказал один из членов команды.
Он уточнил, что при создании макета использовался обычный канцелярский нож. Модель изготовили сами моряки в свободное от службы время.
Ранее Морская коллегия России вручила Владимиру Путину медаль «За верность российскому флоту». Награду вручил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.