Путина наградили медалью «За верность российскому флоту»

Морская коллегия РФ вручила президенту России Владимиру Путину медаль «За верность российскому флоту». Об этом сообщил Кремль.
Награду вручил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что Путин оказывает значительную поддержку российскому флоту с 1997 года и напомнил, что сама коллегия была создана по указу главы государства.
По словам Патрушева, Путин удостоен медали «за большой личный вклад в развитие морского флота России, укрепление морского могущества страны и поддержание стратегической стабильности в Мировом океане».
Ранее во время визита в Санкт‑Петербург президент принял участие в учениях Военно‑морского флота.
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