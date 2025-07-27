Путина наградили медалью «За верность российскому флоту»

Морская коллегия РФ вручила президенту России Владимиру Путину медаль «За верность российскому флоту». Об этом сообщил Кремль .

Награду вручил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что Путин оказывает значительную поддержку российскому флоту с 1997 года и напомнил, что сама коллегия была создана по указу главы государства.

По словам Патрушева, Путин удостоен медали «за большой личный вклад в развитие морского флота России, укрепление морского могущества страны и поддержание стратегической стабильности в Мировом океане».

Ранее во время визита в Санкт‑Петербург президент принял участие в учениях Военно‑морского флота.