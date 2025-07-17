Минцифры опубликовало изменения в правилах предоставления IT-отсрочки

В России разработали поправки в порядок предоставления отсрочек от призыва для IT-специалистов, однако новые правила не затронут осенний призыв 2025 года. Проект постановления опубликовала пресс-служба Минцифры.

Документ разместили для общественного обсуждения. Среди ключевых изменений — требование к компаниям указывать в подаваемых списках конкретные должности сотрудников. Также специалистов с иностранными дипломами обяжут предоставить документы о признании образования в России.

В ведомстве подчеркнули, что корректировки направлены на поддержку карьерного роста IT-специалистов и сохранение ценных кадров в отрасли, при этом бизнес не столкнется с дополнительной нагрузкой.

Ранее в Минцифры сообщили, что заявки на IT-отсрочку от армии начнут принимать с 22 июля по 6 августа. Для жителей Крайнего Севера срок подачи заявления продлили до 6 сентября.