Заявки на IT-отсрочку от армии через «Госуслуги» начнут принимать с 22 июля

Прием заявлений на отсрочку от военной службы для IT-специалистов в рамках осеннего призыва откроют с 22 июля по 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Для жителей регионов Крайнего Севера срок подачи документов продлили до 6 сентября.

Для получения отсрочки кандидаты должны соответствовать ряду требований: быть гражданами России в возрасте от 18 до 30 лет, иметь высшее образование по специальностям из утвержденного перечня и работать в аккредитованных IT-компаниях.

Трудовой договор должен предусматривать полный рабочий день, а стаж в организации за год до начала призыва — составлять не менее 11 месяцев.

Исключение могут сделать для выпускников вузов: они могут претендовать на отсрочку без соблюдения требования о стаже, если устроились на работу в течение года после получения диплома. При этом компания-работодатель должна быть включена в реестр аккредитованных IT-организаций до 11 августа 2025 года.

Ранее солдата в Новосибирске приговорили к пяти годам лишения свободы за уклонение от службы. Он оставил воинскую часть и уехал в город, где неофициально устроился на работу.