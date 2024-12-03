Минобороны впервые детально показало гиперзвуковую ракету «Циркон»

Минобороны РФ впервые показало гиперзвуковую ракету «Циркон» в деталях. Об этом сообщила «Российская газета».

Авторы издания проанализировали раскадровку ролика с учений в Средиземном море, опубликованного военным ведомством. На кадрах заметили прикрывающий носовую часть «Циркона» цилиндрический кожух, который, предположительно, защищает ракету «от внешних повреждений и любопытных глаз». Также внимание журналистов привлек разгонный блок ракеты в ее носовой части.

По данным Минобороны, группировки ВМФ и ВКС России произвели пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования «Циркон» и «Калибр». Совместные действия отрабатывались в рамках военных учений, которыми руководит главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее сравнил ракету «Орешник» с гиперзвуковыми снарядами «Циркон» или «Кинжал».