Учебный пуск «Цирконов» и «Калибров» сняли на видео

В восточной части Средиземного моря группировки ВМФ и ВКС России произвели пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования. Военные отработали совместные действия в рамках учений, сообщили в Минобороны.
Стрельбы гиперзвуковыми «Цирконами» выполнили экипажи фрегатов «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко», а подводная лодка «Новороссийск» осуществила запуск «Калибра» по морской мишени.
«В то же время из назначенного района на побережье Средиземного моря расчет берегового ракетного комплекса „Бастион“ выполнил боевой пуск крылатой ракеты „Оникс“», — добавили в ведомстве, подчеркнув, что назначенные цели поразили прямыми попаданиями.
Маневры проводят в соответствии с планом подготовки ВС России с 1 по 3 декабря. Ими руководит главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.
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