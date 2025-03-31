Минобороны рассказало, где призывники смогут увидеть электронные повестки

Призывники смогут увидеть электронные повестки на сайте «Госуслуги», а жители Москвы — еще и в личном кабинете на сайте mos.ru. Об этом сообщило Министерство обороны .

При этом практика бумажных повесток сохранится. Их, как и прежде, будут рассылать заказными письмами по месту жительства призывников и вручать лично под подпись. Срок службы по-прежнему составит 12 месяцев. Горячая линия по вопросам призыва начнет работу 10 апреля.

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он, как и всегда, пройдет с 1 апреля по 15 июля. Планируется призвать 160 тысяч человек от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе. Кроме того, тем же указом глава государства поручил уволить в запас призывников, у которых срок службы уже истек.