Минобороны расширило список ограничений по здоровью для службы по контракту

Министерство обороны расширило список психических заболеваний, при которых ограниченно годного не смогут принять на службу по контракту, в том числе в период военного положения. Указ за подписью замминистра Леонида Горнина опубликовали на сайте правовой информации .

В новый список вошли умственная отсталость, а также ряд психических расстройств, в том числе тревожные, шизофренические и вызванные употреблением психоактивных веществ.

В конце апреля зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с начала года контракт с вооруженными силами заключили 127 тысяч человек, еще 10 тысяч поступили на службу добровольцами. За прошлый год армия пополнилась примерно 450 тысячами контрактников.