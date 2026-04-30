Медведев рассказал, сколько контрактников пришли в армию с начала года

Медведев: в 2026 году контракт с ВС России заключили уже 127 тысяч человек

Контракт с Вооруженными силами с начала года заключили 127 тысяч человек, еще около 10 тысяч поступили на службу в добровольческие формирования. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» .

«В этом году, уже на сегодняшнюю дату, я посмотрел как раз вчера, эту цифру назову: 127 тыс. наших граждан, наших ребят и девушек, заключили контракт о прохождении военной службы», — заявил он.

При комплектовании армии учитывают предложения Минобороны и Генерального штаба. Медведев напомнил, что в 2025 году в объединенную группировку войск по контракту набрали около 450 тысяч человек.

Он уточнил, что добровольческие формирования также работают по контракту, хотя формально менее связаны с Минобороны, при этом выполняют те же задачи, что и регулярные подразделения.

В ходе выступления на марафоне Медведев также рассказал, что написал статью о милитаризации Европы, приуроченную ко Дню Победы 9 мая.